У Санкт-Петербурзі виникла пожежа на території машинобудівного заводу

У вівторок, 13 грудня, у російському Санкт-Петербурзі горить будівля на території машинобудівного заводу "Зірка".

Повідомляє російські ЗМП з посиланням на пресслужбу МНС РФ.

Відомо, що будівля на території підприємства горить на площі 200 квадратних метрів. Наразі відомостей про постраждалих наразі не надходило.

"У двоповерховому будинку розміром 50х100 метрів горить ситуація на площі 200 м2 метрів. Відомості про постраждалих на даний момент не надходили", - звітують в головному управлінні МНС по Петербургу.

До ліквідації пожежі залучено 7 одиниць техніки та 35 осіб особового складу МНС.

Нагадамо, що останнім часом у Росії побільшало пожеж. Вранці 12 грудня спалахнув ТЦ у Балашисі Московської області, а у Нижньокамську згорів склад підприємства, де зберігали каучук.

У ніч проти 9 грудня згорів "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області.

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