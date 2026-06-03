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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Санкт-Петербурзі заявили про атаку на нафтовий термінал: місцеві повідомляють про вибухи

У районі Санкт-Петербурга вночі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку на Петербурзький нафтовий термінал.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на РФ

Атака на РФ / © фото з соцмереж

У ніч проти 3 червня в районі Санкт-Петербурга було чути вибухи. За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, під удар міг потрапити Петербурзький нафтовий термінал. Офіційного підтвердження щодо наслідків атаки наразі немає.

За даними місцевих пабліків та очевидців, у районі термінала лунали вибухи, після чого було помічено задимлення. Російська влада на момент публікації не повідомляла про масштаби пошкоджень чи можливих постраждалих.

Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури на Балтиці та відіграє важливу роль у перевалці нафтопродуктів. Раніше цей об'єкт уже потрапляв під атаки безпілотників.

Наразі інформація про можливі пошкодження уточнюється. Офіційних заяв від російських силових структур щодо цієї події поки не оприлюднено.

Нагадаємо, у травні українські дрони вивели з ладу чверть нафтопереробних потужностей Росії, що позбавило агресора понад 30% бензину та 25% дизеля. Загалом від початку року атаковано 16 заводів, включно зі стратегічними об’єктами в Москві, Рязані та Пермі, а удар по Саратовському НПЗ на відстані понад 1000 км став рекордно глибоким. Параліч ключових НПЗ та знищення логістичної інфраструктури, як у порту Таганрога, довели, що безпечного тилу для РФ більше не існує, а війна тепер ведеться на безпрецедентну для окупантів глибину.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2338
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