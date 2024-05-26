У Санкт-Петербурзі зіткнулися два пасажирські судна – що відомо (фото, відео)

У Санкт-Петербурзі у ніч проти 25 травня, під Ливарним мостом сталося зіткнення двох туристичних суден. Теплохід "Соларіс" протаранив прогулянково-екскурсійне судно "Чайка-ЗПГ".

Про пише Telegram-канал Astra.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок зіткнення немає.

"Наразі інформації про постраждалих немає, підраховуються збитки від зіткнення", — йдеться у повідомленні.

У Санкт-Петербурзі зіткнулися пасажирські судна / Фото: Astra

У Санкт-Петербурзі зіткнулися пасажирські судна / Фото: Astra

Точні причини з’ясовує Північно-Західна транспортна прокуратура.

"Санкт-Петербурзька транспортна прокуратура координує роботу водної поліції щодо встановлення всіх обставин, перевірить виконання законодавства про безпеку руху при експлуатації водного транспорту та дотримання прав пасажирів, дасть оцінку діям відповідальних осіб, за наявності підстав вживе заходів прокурорського реагування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у США баржа врізалася в міст через річку Арканзас (відео).

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