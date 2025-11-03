ТСН у соціальних мережах

Світ
8
1 хв

У Саратові дрони атакували нафтопереробний завод

У ніч на 3 листопада в російському Саратові пролунали потужні вибухи. Удар припав на місцевий нафтопереробний завод, де спалахнула пожежа.

Олена Кузьмич
Атака на РФ

Атака на РФ / © ТСН.ua

У ніч проти 3 листопада в російському Саратові пролунали вибухи. Під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод.

«Судячи з кадрів, установка затягнута сіткою. Варто зазначити, що на відео вже видно джерело вогню в західній частині заводу — ймовірно, поруч із резервуарами», — пишуть у соціальних мережах.

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Сили оборони України вже завдавали удару по цьому ж об’єкту.

Саратовський НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств РФ. Станом на 2023 рік обсяг його перероблювання становив близько 4,8 млн тонн нафти.

Раніше Telegram-канали повідомляли, що у ніч проти 2 листопада в Туапсе дронами було уражено глибоководний причал морського нафтового терміналу, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік.

Уночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Нагадаємо, тієї ж ночі українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.

8
