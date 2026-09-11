У Саратові палає після атаки дронів: під ударом міг опинитися місцевий НПЗ

Удар по НПЗ у Саратові / © Exilenova+

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У ніч проти 11 вересня Саратовська область Росії зазнала атаки безпілотників.

Про це повідомляють Telegram-канал Exilenova та місцеві джерела.

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Близько 2:00 губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що отримав від Міноборони РФ інформацію про загрозу застосування безпілотників.

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«Локально у місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність», — написав він.

Водночас уже близько 02:30 у соцмережах почали масово з’являтися відео масштабної пожежі в Саратові.

Місцеві жителі уточнювали, що внаслідок атаки безпілотників міг спалахнути місцевий нафтопереробний завод.

Пізніше також повідомлялося про вибухи та роботу ППО у Самарі та Волгограді.

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Раніше повідомлялося, що Дагестан у Росії сколихнули потужні вибухи через атаку безпілотників. Очевидці заявили про «прильоти» та масштабну пожежу в районі морського торговельного порту, через який РФ та Іран постачають один одному зброю.

Ми раніше інформували, що у Новому Уренгої повідомляють про атаку на газоконденсатний завод, розташований більш ніж за 3200 км від України.

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