У Саратові після серії вибухів спалахнув нафтопереробний завод

НПЗ в Саратові / © із соцмереж

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У ніч проти 8 липня російський Саратов опинився під атакою. За повідомленнями місцевих жителів і моніторингових Telegram-каналів, у місті пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа на території Саратовського нафтопереробного заводу.

У соцмережах поширюються кадри, на яких видно густий дим і полум'я над підприємством. Очевидці стверджують, що зафіксовано кілька влучань по території НПЗ.

Офіційної інформації від російської влади щодо причин пожежі, масштабів пошкоджень або можливих постраждалих наразі немає. Повідомлення про атаку та займання базуються на свідченнях місцевих жителів і відеозаписах, оприлюднених у соцмережах.

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Трамп похвалив українські далекобійні удари по РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп позитивно оцінив українську кампанію із застосування далекобійних дронів.

На думку Зеленського, американський лідер по-новому поглянув на війну, адже він хоче бути на боці тих, хто має успіхи.

Водночас український президент звернув увагу на посилення російських повітряних ударів та назвав антибалістичний захист критичною вразливістю України. У зв’язку з цим на саміті НАТО в Анкарі Зеленський планує зустрітися з Трампом та іншими лідерами Альянсу, щоб переконати партнерів передати більше систем ППО.

Він ладен вести переговори навіть із тими країнами, які наразі до цього не готові, а також наполягатиме на допомозі союзників у виробництві власних українських систем протиповітряної оборони.

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