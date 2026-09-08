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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Саратові та Енгельсі пролунали вибухи (відео)

У Саратовській області РФ повідомляють про вибухи, роботу російської ППО та проліт безпілотників, а в Енгельсі, за попередніми даними, зафіксували падіння уламків.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Саратов та Енгельс

Атака на Саратов та Енгельс / © Exilenova+

У Саратовській області Росії повідомляють про вибухи та роботу протиповітряної оборони.

За даними моніторингового каналу Exilenova+, вибухи чули у Саратові, де також повідомляють про певні наслідки.

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

В Енгельсі, за попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО, збиття повітряних цілей та падіння уламків.

Також фіксується проліт безпілотників над Саратовською областю.

Офіційної інформації про масштаби можливих пошкоджень чи постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, раніше курортні Сочі та Адлер у Росії зазнали масованої атаки безпілотників. У містах пролунала серія потужних вибухів, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на нафтобазах «Лукойл» та «Роснефть», а також зафіксована детонація поблизу позицій російської ППО.

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