У Саратові та Енгельсі пролунали вибухи (відео)

Атака на Саратов та Енгельс / © Exilenova+

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У Саратовській області Росії повідомляють про вибухи та роботу протиповітряної оборони.

За даними моніторингового каналу Exilenova+, вибухи чули у Саратові, де також повідомляють про певні наслідки.

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© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

В Енгельсі, за попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО, збиття повітряних цілей та падіння уламків.

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Також фіксується проліт безпілотників над Саратовською областю.

Офіційної інформації про масштаби можливих пошкоджень чи постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, раніше курортні Сочі та Адлер у Росії зазнали масованої атаки безпілотників. У містах пролунала серія потужних вибухів, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на нафтобазах «Лукойл» та «Роснефть», а також зафіксована детонація поблизу позицій російської ППО.

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