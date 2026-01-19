У Саратові вночі пролунала серія вибухів — місцеві повідомляють про атаку БпЛА

Дрон / © ТСН.ua

У Саратові вночі пролунала серія вибухів — місцеві повідомляють про роботу ППО під час атаки БпЛА.

За даними російського Telegram-каналу SHOT, жителі Саратова чули понад 10 потужних вибухів. Перші з них, за словами очевидців, пролунали близько 03:10 за місцевим часом. Попередньо, кілька безпілотників нібито було знищено.

Також про звуки сирени та віддалені «хлопки» повідомляють мешканці міста Енгельс.

Інформації про наслідки нальоту та можливих постраждалих наразі немає. Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявляв про загрозу атаки БпЛА. Крім того, в аеропортах Саратова та сусідньої Пензи запровадили тимчасові обмеження — наразі летовища не приймають і не відправляють рейси.

Нагадаємо, що раніше масштабний блекаут стався у Підмосков’ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори і мобільний зв’язок.