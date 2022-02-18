У Саудівській Аравії для жінок відкрили вакансію машиністок потяга: на 30 місць подали 28 тис. заяв

Вакансію відкрив приватний перевізник.

У Саудівській Аравії вперше в історії для жінок відкрили вакансію машиністок потяга.

Про це повідомляє видання BBC.

Зазначається, що на 30 місць, які відкрили для жінок у приватній залізничній компанії, подалося 28 тисяч кандидаток. До слова, йдеться про посаду на швидкісному потягу, який буде курсувати між священними містами Меккою та Медіною.

У компанії кажуть, що переможниці конкурсу рік проходитимуть навчання. Лише після цього їх допустять до керування поїздом.

До слова, Саудівська Аравія досі залишається країною з найбільш жорсткими правилами для жінок. Саме тому там серед панянок дуже великий відсоток безробітних. Втім, поступово деякі заборони в країні почали скасовувати.

Як повідомлялося, після захоплення влади в Афганістані "Талібан" заявив, що розділить заклади вищої освіти за статевою ознакою, а також запровадить для студенток новий дрескод. За словами так званого "міністра вищої освіти" Абдула Бакі Хаккані, дівчатам дозволять здобувати освіту, однак навчатися вони повинні будуть окремо від юнаків. Відповідні вимоги також поширяться на початкову і середню школу.

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