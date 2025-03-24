У Саудівській Аравії почалася зустріч делегацій РФ та США - журналістів не пустили 

Сьогодні, 24 березня, стартували переговори РФ та США в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє "Суспільне".

За даними журналістів, зустріч буде закритою: представників ЗМІ попросили покинути територію готелю.

Раніше повідомлялося, що залежно від результату, після цих переговорів, американці можуть для повторних консультацій знову зустрітися з українцями.

Нагадаємо, на 24 березня анонсовані окремі консультації української та російської делегацій із представниками США у Саудівській Аравії. На переговорах обговорюватимуться, зокрема, технічні деталі реалізації 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики.

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