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У Саудівській Аравії почалася зустріч делегацій РФ та США - журналістів не пустили 

У Саудівській Аравії почалася зустріч делегацій РФ та США - журналістів не пустили 

Американська делегація у Саудівській Аравії / Фото: Associated Press

Переговори відбуваються у закритому форматі.

Сьогодні, 24 березня, стартували переговори РФ та США в Саудівській Аравії. 

Про це повідомляє "Суспільне".

За даними журналістів, зустріч буде закритою: представників ЗМІ попросили покинути територію готелю.

Раніше повідомлялося, що залежно від результату, після цих переговорів, американці можуть для повторних консультацій знову зустрітися з українцями.

Нагадаємо, на 24 березня анонсовані окремі консультації української та російської делегацій із представниками США у Саудівській Аравії. На переговорах обговорюватимуться, зокрема, технічні деталі реалізації 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики.

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