У Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо мирного плану Зеленського — ОП

Установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав міг би відбутися до кінця 2023 року.

У неділю, 30 липня, в Офісі президента України підтвердили, що в Саудівській Аравії відбудеться міжнародна зустріч за участі представників десятків країн світу щодо мирного плану Володимира Зеленського.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова ОП Андрій Єрмак.

За його словами, перша зустріч у такому форматі відбулася в червні цього року в Копенгагені.

“Під час зустрічі, над підготовкою якої працюємо, ми плануємо говорити про десять основоположних пунктів "Формули миру", впровадження яких дозволить забезпечити не тільки мир для України, але й створить механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі”, - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що кожен пункт Формули миру президента Володимира Зеленського, сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками вже понад 50 країн світу практично на щотижневій основі.

Андрій Єрмак також повідомив, що реалізація мирної ініціативи, яку пропонує Україна, має три етапи:

зустрічі з послами, на яких докладно розглядається кожен пункт документа;

зустрічі радників із національної безпеки, на яких шукають оптимальні формулювання та способи реалізації плану;

установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

Нагадаємо, напередодні, 29 липня, видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах повідомило, що переговори, які можуть призвести до міжнародної підтримки мирних умов на користь України, відбудуться 5 і 6 серпня в місті Джидді на заході Саудівської Аравії.

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