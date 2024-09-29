У Саудівській Аравії зробили заяву про "російсько-українську кризу" — МЗС

Королівство закликало до припинення так званої "кризи".

У МЗС Саудівської Аравії заявили, що готові стати посередниками у врегулюванні "російсько-української кризи".

Про це передає "Укрінформ" із посиланням на МЗС Саудівської Аравії.

"Щодо російсько-української кризи, то Королівство знову закликає до припинення кризи та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки й стабільності", — сказав глава МЗС Саудівської Аравії.

Очільник МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдуллах Аль Сауд нагадав, що 2023 року Королівство приймало радників з питань нацбезпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій.

"Необхідно докласти всіх можливих зусиль для припинення кризи та врегулювання суперечок", — сказав глава МЗС Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія відмовилась брати участь у Саміті миру у Швейцарії через те, що там не буде РФ.

Раніше Саудівська Аравія закликала своїх громадян покинути Ліван через загрозу бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.