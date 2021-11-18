У сценарії не було епізоду зі стріляниною: на Болдвіна подала до суду помічник режисера фільму

У сценарії не було епізоду зі стріляниною: на Болдвіна подала до суду помічник режисера фільму

Камери мали знімати того дня "криваву пляму на плечі" актора та його фігуру.

Помічник режисера за сценарієм фільму "Іржа" Мемі Мітчелл подала позов проти Алека Болдвіна, продюсера фільму та техніка зі зброї.

Про це повідомляє BBC News.

У позові проти Алека Болдвіна стверджується, що у сценарії фільму не було епізоду зі стріляниною з пістолета.

Помічник режисера за сценарієм фільму Мемі Мітчелл зателефонувала до поліції після знімання на знімальному майданчику в Нью-Мексико.

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За її словами, камери мали знімати того дня "криваву пляму на плечі" актора та його фігуру "у міру того, як він тягнувся до кобури, щоб дістати" револьвер.

"У сценарії нічого не говорилося про те, що Болдвін або будь-хто інший повинен був вистрілити зі зброї", — стверджує Мітчелл.

Обвинувачені поки що нічого не прокоментували.

Нагадаємо, що влада розслідує стрілянину 21 жовтня, яка сталася на знімальному майданчику фільму "Іржа". Поки що не було висунуто жодних звинувачень.

Нагадаємо, в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня в результаті інциденту зі стріляниною під час знімання фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фі загинула оператор Галина Гатчінс. Актор вистрілив із пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами. Гатчінс зазнала тяжкого поранення і її гелікоптером доставили до лікарні в Альбукерці. Втім, жінка померла.

В інциденті також постраждав режисер Джоел Соуза, який перебував за спиною українки. Його госпіталізували з пораненням у плече, проте невдовзі виписали з лікарні.

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