У ще одній області Росії почали розсилати повістки до військкоматів

Услід за Воронезькою областю Росії тепер і в Липецькій області почали розсилати повістки до військкоматів.

Про це повідомив сам військовий комісар Липецької області Валерій Герасименко.

Він стверджує, що це відбувається лише "для перевірки інформації в базах даних".

"Міністерством оборони і керівництвом країни понаставлене завдання ведення військового обліку в цифровому форматі. Спільно з урядом Липецької області ми перевели всі наші документи військового обліку в електронний вигляд. Сьогодні ми наповнюємо наші бази актуальними даними. Викликаємо громадян, що проживають у нашій області і перебувають на військовому обліку, з ціллю уточнення їхніх персональних даних, складу сім’ї, стану здоров’я, рівня освіти і всіх тих факторів, які відбулися з громадянами після повернення зі служби збройних сил", – розповів військком.

Він також узявся запевняти, що начебто "жодних мобілізаційних заходів у Липецькій області не проводиться. Нікого ми не призиваємо по мобілізації".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що місцева влада у Воронезькій області вирішила розіслати повістки нібито для "актуалізація даних військового обліку".

Зауважимо, в РФ на війну проти України вже вербують ув’язнених жінок. Директорка фонду "Русь сидящая" Ольга Романова пояснила, що через брак доступу до інформації у жіночих колоніях РФ ув’язнені не мають реального уявлення про війну, тож їх легко вмовити.

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