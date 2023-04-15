У секретних документах Пентагону говориться про значну перевагу військових Китаю над Тайванем у повітрі

Китай має значну військову перевагу у повітряних силах, тому протиповітряна оборона Тайваню не може виявляти пуски ракет.

Про це інформує видання The Washington Post, з посиланням на дані Пентагону.

У Міноборони США вважають, що Тайвань навряд зможе перешкодити китайській перевазі у повітрі. Також розвідувальні служби США зіткнулись з труднощами у питанні виявлення можливого китайського вторгнення через те, що Пекін застосовує у військових цілях цивільні кораблі.

Також у матеріалах Пентагону зазначається, що офіційні особи Тайваню сумніваються, що їх протиповітряна оборона може "точно виявляти запуски ракет". Лише половина літаків Тайваню повністю готові до польотів. Окрім того, переміщення літаків до укриття може зайняти тиждень часу.

Також у секретних матеріалах США вказується, що Військово-повітряні сили Китаю мали б набагато кращі можливості для раннього встановлення контролю над небом Тайваню, ніж Росія в Україні.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що витік секретних документів Пентагону і ніяк не позначився на співпраці Сполучених Штатів Америки із союзниками.

Крім того, ми раніше інформували, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив – якщо Україна зазнає поразки у війні, наступного ж дня Китай може вирішити вторгнутися на Тайвань.

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