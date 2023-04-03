У сексуальній сукні з глибоким декольте: міністерка соцекономіки Франції знялася для Playboy (фото)

Міністерка соцекономіки й французьких асоціацій Марлен Скіаппа зʼявилася на обкладинці журналу Playboy, а також дала велике інтервʼю на тему прав жінок і ЛГБТ.

Про це пише France24.

За словами Скіаппи, яка раніше була міністром з питань гендерної рівності, її фото та інтервʼю — це "захист прав жінок робити зі своїм тілом те, що вони хочуть: скрізь і завжди незалежно від того, чи дратує це недоброзичливців і лицемірів".

Однак деякі її колеги, наприклад, премʼєр-міністерка Елізабет Борн, обурилися, називаючи фото у Playboy недоцільним, оскільки у Франції тривають політичні й соціальні потрясіння на тлі пенсійних реформ президента Емманюеля Макрона.

А депутатка від "Зелених" та активістка за права жінок Сандрін Руссо, відвертий критик центристського уряду, сказала телеканалу BFM: "Де повага до французького народу? Жіночі тіла повинні мати можливість виставлятися напоказ у будь-якому місці, я не маю з цим проблем, але є соціальний контекст".

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін потрапила у скандал через відео з приватної вечірки, яке поширилося Інтернетом. На записі видно, як глава уряду танцює разом з іншими громадськими діячами.

Критики премʼєрки обурилися і почали закидати їй, що вона мало часу приділяє роботі, а натомість ходить на вечірки та фестивалі.

Санна Марін у коментарі виданню Yle заявила, що це відео було приватним, і вона засмучена тим, що запис став публічним, адже ідеться про її вільний час.

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