У Секторі Гази обстріляли офіс ООН: є загиблі та поранені

В Організації об'єднаних націй заявили, що її офіс у секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу.

Про це повідомив адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер в соцмережі X.

За його словами, надходять повідомлення загиблих і поранених серед цивільних осіб, які там ховаються.

"Це неправильно за всіма сенсами. Громадянське населення, громадянська інфраструктура та недоторканність об'єктів ООН мають бути завжди захищені", — написав він.

Що відбувається у секторі Гази

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль буде проти повернення палестинської влади в Газу після війни проти ХАМАС.

У суботу, 11 листопада, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант попередив, що Бейрут може спіткати та ж доля, що й Газу, якщо проіранське угруповання “Хезболла”, яке є союзником ХАМАСу, втягне Ліван у війну.

Із Сектору Гази, де ізраїльська армія веде бойові дії проти бойовиків ХАМАСу, вдалося вивести понад 200 українських громадян. При цьому дипломатичне представництво РФ намагається посіяти зневіру в евакуації серед українців.