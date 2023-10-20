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У Секторі Гази у старовинній церкві, де ховалися палестинці, прозвучав вибух

У Секторі Гази у старовинній церкві, де ховалися палестинці, прозвучав вибух

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Секторі Гази у старовинній церкві, де ховалися палестинці, прозвучав вибух

Люди сховалися в церковному кампусі, коли пролунав вибух / Фото: із соцмереж

19 жовтня 2023 року ввечері в будівлі на території кампусу грецької православної церкви св. Порфирія в місті Газа пролунав вибух, коли там перебували десятки палестинських сімей. 

Про це пише The Wall Street Journal. 

Рятувальники витягали людей з-під завалів, за словами людей на місці, кілька з них отримали поранення.

Маджді Джилда, який шукав притулку в церкві, сказав, що близько 500 людей сховалися в церковному кампусі, у тому числі близько 80 у будівлі церковної ради, де стався вибух. Він сказав, що вважає, що вбили дитину. 

Десятки осіб перебували в актовій залі церкви, яка також була пошкоджена. Церква є однією з найстаріших у світі. Ізраїльські військові заявили, що розслідують інцидент.

Нагадаємо, ввечері 17 жовтня стався вибух у баптистській лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази. Ізраїль і Палестинська сторона звинувачують одне одного в ракетному ударі по медичній установі. Все, що відомо про інцидент, читайте в матеріалі.

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Дата публікації
Перегляди
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