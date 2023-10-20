У Секторі Гази загинула 24-річна українка, яка не змогла евакуюватися з маленькою донечкою: подробиці трагедії 

Ще двоє українців отримали поранення, коли намагалися переїхати з північної частини Сектору до південної.

Про це пишуть «Ґрати».

Лейла Хіжи народилася 1999 року в Харкові. Її батько, палестинець Гхазі Хіжи, приїхав до України, щоб навчатися в університеті, і тут познайомився з майбутньою дружиною Світланою Куликовою. Після закінчення навчання Гхазі вони переїхали до Палестини.

У 2021 році Лейла закінчила Жіночий коледж університету Аль-Азхар у Каїрі. Разом із матір’ю вона працювала у салоні краси, де готувала палестинських дівчат до весілля. У 2022 році Лейла вийшла заміж.

Після того, як родина виїхала з Харкова, у Лейли було лише українське свідоцтво про народження. У липні вона виїхала до Туреччини та звернулась до українського консульства за допомогою в отриманні паспорта. Але процес затягнувся, коли з’ясувалося, що адреса прописки Лейли в Україні знаходиться на окупованій Росією території.

З Туреччини Лейла з чоловіком вирушили до Єгипту, звідки вона повернулася до Гази. Тут вона народила доньку, яку назвали Олена.

Лейла Хіжи з донькою опинилася під час бойових дій у Газі, її чоловік залишався в Єгипті. Сім’я одразу запросила допомоги в евакуації.

«Ми зверталися до всіх компетентних органів, але все, що вони сказали: наберіться терпіння. Ми просили допомоги для маленької дівчинки. Лейла дуже боялася за свою дитину», — розповів брат українки Зіад Хіжи.

Вранці 17 жовтня Лейла була з донькою у будинку батьків чоловіка, коли в будівлю влучила ізраїльська ракета. Обидві були поранені, їх відвезли до лікарні, куди ввечері доставили ще близько ста поранених після вибуху у дворі лікарні Аль-Ахлі, де загинуло, за різними даними, від 300 до 500 людей. Лейлу врятувати не змогли.

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Родина звернулася до українського консульства в Єгипті з проханням допомогти вивезти дочку Лейли до батька, проте евакуація українців постійно відкладається. За даними ЗМІ, із майже 850 українських громадян, які проживають у Секторі Газа, до списків на евакуацію внесли вже 308 людей. 14 жовтня їх мали вивезти на автобусах через КПП Рафах до Єгипту, проте за дві години до призначеного часу МЗС Ізраїлю відкликало дозвіл. Попри те, що КПП на землі контролюють сили ХАМАС з одного боку та єгипетські прикордонники з іншого, виїзд можливий лише після погодження з Ізраїлем, який кілька разів за час воєнних дій обстрілював територію навколо КПП. За заявою уповноваженого з прав людини в Україні Дмитра Лубінця, Ізраїль не пояснив причин відкликання дозволу на евакуацію українців із Сектору Газа.

Уповноважений знаходився кілька днів у Каїрі, але добитися евакуації із Сектору Газа так і не вдалося. Водночас з Ізраїлю кількома авіарейсами були евакуйовані близько 450 українців.

Нагадаємо, що Туреччина пообіцяла докласти зусиль для припинення вогню поміж Ізраїлем та ХАМАСом.

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