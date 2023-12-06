У Сенаті показали оновлений проєкт фінансування: скільки коштів може отримати Україна

Голосування за законопроєкт, у якому передбачається допомога Україні, очікується у середу, 6 грудня.

У Сенаті опублікували оновлений пакет національної безпеки на приблизно 111 мільярдів доларів, виділені для надання підтримки Україні та Ізраїлю, а також для вжиття заходів на південному кордоні.

Відповідний закопроєкт оприлюднив Акт національної безпеки та кордону США у вівторок, 5 грудня.

У разі позитивного ухвалення документу Україна отримає 15,1 мільярда доларів США. Цей пакет допомоги буде спрямовани на "подальшу підтримку, обмін розвідданими, збільшення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші допоміжні заходи до 15 листопада 2024 року".

Для порівняння Ізраїль може отримати 10,6 мільярда доларів, зокрема 4 мільярди доларів на ізраїльську протиракетну оборону і 1,2 мільярда доларів США на прискорення розробки системи протиракетної оборони "Залізний купол".

"Загалом передбачено інвестування на понад 43,6 мільярдів доларів США в промислову базу для посилення потужностей з виробництва зброї та боєприпасів США, інвестиції в промислову базу підводних човнів США та

збільшення запасів для США та союзників", - йдеться у тексті проєкту.

Варто додати, що голосування за проєкт, який передбачає допомогу Україні, може провалитися. Як пояснили у Раді, демократи вилучили з законопроєкту питання "стіни" з Мексикою, що зробило його неприйнятним для представників Республіканської партії.

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