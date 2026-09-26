У Сенаті США б’ють на сполох через Путіна на G20: від Трампа вимагають забрати запрошення

Конгрес США / © Associated Press

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Двопартійна група з 14 американських сенаторів закликали президента Дональда Трампа відкликати запрошення, яке було надіслане диктатору Путіну на саміт G20 у Маямі.

Про це повідомляє The Washington Post.

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У листі, який видання оприлюднило ексклюзивно, законодавці наголосили на відповідальності Путіна за початок повномасштабної війни проти України.

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«Президент Путін несе повну відповідальність за розв’язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Дозвіл на його участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозні побоювання щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щодня продовжує наносити удари по цивільних об’єктах України», — написали сенатори у листі.

Також американські законодавці звернули увагу на санкції, запроваджені США проти представників російської влади.

За їхніми словами, Путін, міністр фінансів РФ Антон Силуанов та інші члени російської делегації перебувають під американськими санкціями через участь у діях, які Вашингтон розглядає як загрозу національній безпеці.

Сенатори також заявили, що відсутність міжнародної ізоляції може зменшувати стимули для Путіна погоджуватися на припинення вогню з Україною.

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Водночас державний секретар США Марко Рубіо оголосив про запрошення Путіна на саміт у середу. Він назвав участь російського президента «можливістю для нього поспілкуватися не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами».

The Washington Post також нагадало про участь Сілуанова у зустрічі міністрів фінансів країн G20, яка минулого місяця відбулася в Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

За даними видання, поява російського міністра здивувала інших учасників зустрічі та викликала обурення представників країн Європейського Союзу. Вони вимагали не включати Сілуанова до спільної фотографії міністрів фінансів.

Ініціаторами нового листа до Трампа стали сенатор-республіканець Роджер Вікер від штату Міссісіпі та сенаторка-демократка Жанна Шахін від штату Нью-Гемпшир. Документ також підтримали шестеро демократів і шестеро республіканців.

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Вікер очолює Комітет Сенату США з питань збройних сил. Шахін є провідною представницею Демократичної партії в Комітеті Сенату з питань міжнародних відносин.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі.

В свою чергу заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Гілл заявив, що Росія залишається членом G20, а тому має право брати участь у засіданнях, зокрема на рівні глав держав.

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