У Сенаті США закликають повернути санкції проти "Північного потоку-2" в оборонний бюджет

У Сенаті США закликають повернути санкції проти "Північного потоку-2" в оборонний бюджет

Повернути санкції проти "Північного потоку-2" пропонують в обмін на затвердження послів США у низці країн.

У Сенаті США запропонували повернути поправку із санкціями проти "Північного потоку-2" до проєкту оборонного бюджету після того, як американські законодавці відмовилися вводити санкції. Таку ініціативу запропонував республіканець Тед Круз лідеру демократів у Сенаті Чарльзу.

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, Тед Круз запропонував Чарльзу Шумеру повернути поправку із санкціями проти російського газопроводу в оборонного бюджету в обмін на затвердження послів США у низці країн.

Як пише видання, республіканець повідомив, що обговорив свою ініціативу з держсекретарем Ентоні Блінкеном, який, на його думку, зацікавлений у швидкому затвердженні послів у низці країн. "Сьогодні зранку (14 грудня - ред.) я розмовляв із держсекретарем Блінкеном, який дуже хотів би, щоб цей перелік послів, запропонований мною, пройшов процедуру схвалення", – сказав Тед Круз.

Нагадаємо, після онлайн-саміту лідера США Джо Байдена та російського президента американські законодавців прибрали з узгодженого проєкту санкції проти "Північного потоку-2", які збиралися закласти до оборонного бюджету США на 2022 рік. Проєктом також передбачено “$300 млн на ініціативу сприяння безпеці України, яка забезпечує підтримку та сприяння українським збройним силам, — збільшення порівняно з бюджетним запитом у $250 млн”.

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