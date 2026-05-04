У Сенаті США закликали до "рішучої та болісної відповіді" Ірану через порушення припинення вогню

Ліндсі Грем / © Associated Press

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Іран «абсолютно» порушив режим припинення вогню, і закликав до жорсткої реакції у відповідь.

Про це він сказав в коментарі для The Wall Street Journal.

За словами Грема, дії Тегерана потребують відповіді.

«Іран абсолютно» порушив угоду про припинення вогню. Ці дії заслуговують на велику, рішучу, болісну та коротку відповідь», — сказав він.

Грем наголосив, що нинішні кроки Ірану не відповідають поведінці режиму, який нібито прагне дипломатичного врегулювання конфлікту.

Сенатор підкреслив, що порушення домовленостей про припинення вогню ставить під сумнів готовність Ірану до мирного діалогу.

Нагадаємо, Іран атакував ОАЕ дронами та ракетами. На нафтопереробному заводі у Фуджейрі спалахнула пожежа.

Днями Тегеран запропонував триетапний план припинення війни.

