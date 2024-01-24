У Сенаті США зробили важливий крок для конфіскації російських активів

Загалом країни "Великої сімки" можуть вилучити та передати на користь України 300 млрд доларів заморожених російських активів.

У середу, 24 січня, комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав закон, який допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи і передати їх Україні для відновлення після руйнувань майже дворічної війни.

Про це повідомляє Reuters.

"Закон про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців" отримав майже одноголосну підтримку, лише один член комітету, сенатор-республіканець Ренд Пол проголосував проти. Решта 20 - були “за”.

Якщо цей закон буде ухвалено Сенатом і Палатою представників та підписано президентом Джо Байденом, то він відкриє шлях до першої в історії США конфіскації активів Центрального банку країни, з якою Сполучені Штати не перебувають у стані війни.

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Голова комітету сенатор Бен Кардін з оптимізмом дивиться на те, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою як з боку демократів і республіканців у Сенаті та Палаті представників, так і з боку адміністрації Джо Байдена.

“Україна перебуває на межі захоплення Росією, якщо ми не надамо їм необхідної допомоги... і ми всі знаємо, що це не закінчиться Україною”, — сказав він перед голосуванням у комітеті.

Однак, комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, який також отримав переважну підтримку обох партій.

Кардін сказав, що очікує, що Сенат, більшість у якому мають демократи, і Палата представників, у яких більшість республіканці, зможуть вирішити розбіжності між двома законопроєктами.

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, у Європейському Союзі чиновники цього тижня почнуть працювати над новим планом надання десятків мільярдів доларів військової допомоги Україні, намагаючись оновити критично важливу програму підтримки, яка загрузла через внутрішні розбіжності.

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