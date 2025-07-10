У Сенаті зробили нову заяву про санкції: скільки часу залишилося у Росії

Конгрес США збирається посилити санкції проти РФ

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Сенатори, які репрезентують Республіканську партію, впевнені в тому, що цього місяця буде ухвалено закон про санкції проти Росії, який ініціював найближчий соратник президента США Дональда Трампа Ліндсі Грем.

Про це пише The Hill.

«Я сподіваюся, що ми зможемо винести його на розгляд до серпневої перерви. Ми працюємо з адміністрацією та Палатою представників, щоб спробувати підготувати його до розгляду», — запевнив лідер більшості у Сенаті Джон Тун.

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За його даними, у Сенаті є величезна двопартійна підтримка щодо цього законопроєкту. Тун додав, що це також стосується Палати представників, де також буде підтримана ця ініціатива.

«Білий дім дуже зацікавлений у тому, щоб надати законопроєкту форми, яка дозволить провести його через Сенат. Чи це станеться протягом найближчих кількох тижнів — питання відкрите, але є впевненість, що все задумане вдасться зробити дуже швидко», — вважають журналісти видання.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про готовність підписати законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії, на якому наполягали республіканські сенатори останні кілька місяців. Однак він погодиться на документ лише за умови, що остаточне слово щодо скасування обмежень залишатиметься за ним.

За даними джерел в адміністрації, Трамп принципово відкритий до законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, однак вимагає, аби текст закону закріпив за президентом виключне право керувати зовнішньою політикою США. Зокрема, адміністрація наполягає на повному праві президента скасовувати санкції без втручання Конгресу.

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«Адміністрація не дозволить Конгресу мікрокерувати зовнішньою політикою президента. Законопроєкт має передбачати повний обсяг права на винятки», — уточнив високопоставлений чиновник Білого дому.

Чинна версія законопроєкту передбачає 500-відсоткове мито для країн, які купують російську нафту та уран, з можливістю тимчасового скасування тарифів президентом. Грем погодився внести зміни, які дозволять ще один виняток із контролем з боку Конгресу. Проте Білий дім прагне усунути будь-який нагляд законодавців над рішеннями президента у сфері зовнішньої політики.

Трамп пояснює свою позицію розчаруванням діями Володимира Путіна, який, з його слів, відмовляється серйозно вести переговори про завершення війни в Україні.