У Сенаторі закликають Трампа зупинити танкери “тіньового флоту” РФ

Сенатор закликає американського президента перекрити фінансування путінської війни проти України.

Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американський сенатор-демократ Кріс Кунс закликав президента США Дональда Трампа до  перехоплення танкерів "тіньового флоту" агресорки Російської Федерації.

Про це він сказав в інтерв’ю MSNBC

З його слів, адміністрація Білого дому використовує американські збройні сили для перехоплення нафтових танкерів "тіньового флоту", які слугують для підтримання режиму у Венесуелі.

Такі ж інструменти, заявив Кунс, слід застосувати й до "флоту, який допомагає фінансувати жорстоку військову машину Росії, підтримує іранський режим і сприяє Північній Кореї". Законодавець переконаний, що цей крок підтримали б у Конгресі США.

"Трамп отримав би двопартійну підтримку для більш жорстких дій щодо Путіна і для того, щоб почати сповільнювати приплив грошей у військову путінську машину вбивств, спрямовану проти України",- заявив Кунс.

Водночас демократ розкритикував зовнішню політику Трампа. Він наголосив, що президент йшов на вибори з обіцянкою "уникати дурних нових війн за кордоном". Втім, каже сенатор, без чіткої політичної позиції фактично втягнувся у протистояння з одним із найсильніших авторитарних режимів у Західній півкулі, маючи на увазі Венесуелу.

Він додав, що очільнику США варто зосередитися на війні РФ проти України та інших напрямах зовнішньої політики, "де він не використав інструменти, які має у своєму розпорядженні".

Як повідомлялося, у грудні Дональд Трамп оголосив повну блокаду нафтових танкерів Венесуели. Він заявив, що ухвалив це рішення - як відповідь на дії «нелегітимного режиму Ніколаса Мадуро». Американський президент стверджує, що той використовує нафту з «викрадених родовищ» для фінансування злочинної діяльності.

