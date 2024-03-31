У Сербії помітили невідомий літальний апарат – Вучич зробив заяву

Президент Александар Вучич заявив, що Сербія збиватиме підозрілі об’єкти у повітряному просторі країни. Заяви Вучича прозвучала після того, як Повітряні сили країни 30 березня піднімали у небо винищувачі МіГ-29 через виявлення невідомого літального апарата над містом Валєво, за 100 кілометрів від столиці Белграда.

Про це повідомляє РТС.

Таку заяву він зробив під час поїздки разом з головнокомандувачем сербської армії до аеропорту у Батайніці під Белградом, де розміщуються сербські Повітряні сили та сили ППО.

"Чи був вчорашній об’єкт повітряною кулею, чи великим розвідувальним дроном? Він швидко зник з місця. Наступного разу ППО буде діяти та зіб’є його, щоб ми могли визначити, чий це апарат", - заявив Александар Вучич.

Окрім цього, президент Сербії додав, що обговорить придбання винищувачів Rafale з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, в Азербайджані заявили про скупчення вірменських військ на кордоні – в Єревані відповіли.

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