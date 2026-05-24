У Сербії спалахнули протести: десятки тисяч людей вийшли проти проросійського Вучича

Протести у Сербії (ілюстративне фото)

У центрі столиці Сербії в суботу сталися масштабні зіткнення між правоохоронцями та десятками тисяч мітингувальників. Учасники акції вимагають відставки президента Александара Вучича та проведення дострокових виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Протести у Белграді — що відомо

Повідомляється, що протестувальники заповнили площу Славія, яка є одним із головних транспортних вузлів Белграда. Силовики у спецспорядженні заблокували підступи до мерії міста, після чого поблизу будівлі адміністрації президента та парку, де з березня минулого року перебувають прихильники чинного президента, спалахнули сутички. Багато людей прийшли з плакатами «Ваші руки в крові» та «Студенти перемагають».

Для розгону натовпу правоохоронці використали спецзасоби, тоді як мітингувальники чинили опір на прилеглих вулицях. Щоб відтіснити натовп далі по вулиці, правоохоронці застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, на що протестувальники відповіли підпалом сміттєвих баків.

Внаслідок протистояння є затримані та травмовані з обох боків. Зокрема, міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич повідомив про затримання 23 осіб та травмування кількох поліцейських.

Оцінки кількості учасників суботнього мітингу у різних джерел суттєво відрізняються. За даними поліції, на площі та прилеглих вулицях зібралося близько 34 тисяч осіб. Водночас моніторингова група «Архів громадських зібрань» оцінила кількість учасників акції у 100 тисяч.

Нагадаємо, сербська розвідка спільно з ФСБ Росії проводила таємні випробування потужних звукових гармат на собаках. Урядові документи свідчать: адміністрація Александара Вучича намагалася приховати використання акустичної зброї проти демонстрантів у Белграді.

