У Сербії відправили у відставку міністра економіки, який закликав запровадити санкції проти Росії

Про причини звільнення міністра не повідомляють.

У Сербії відправили у відставку міністра економіки Раде Башту, який закликав запровадити санкції проти Росії.

Про це пише сербське видання Кurir.

Раде Башту відправили у відставку на засіданні уряду після прохання колишнього голови сербського уряду Івиця Дачича. Очільник уряду 22 червня заявив, що за відставку міністра одноголосно проголосували усі присутні. Подробиць його звільнення не повідомляють.

Башту відкрито закликав Сербію запровадити санкції проти Росії, через що його думка відрізнялась від позиції інших сербських високопосадовців.

Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Белград не експортував і не експортуватиме зброю до України. Це також стосується й постачання боєприпасів для обох сторін війни.

Раніше у таємних розвідданих США йшлось, що нібито Сербія таємно погодилася передати Україні летальну зброю.

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