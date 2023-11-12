У Середземному морі під час тренування розбився військовий літак США — що сталося з пілотами

У Середземному морі під час тренувальних польотів із дозаправленням у повітрі розбився військовий літак США. П'ятеро американських військовослужбовців загинули.

Про це з посиланням на Європейське командування збройних сил США (EUCOM) повідомляє кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін.

"Під час звичайної повітряної місії з дозаправлення у повітрі в межах військового тренування", - уточнили подробиці трощі 10 листопада.

Європейське командування ЗС США раніше зазначало, що виліт був тренувальним, а будь-які ознаки ворожої діяльності - відсутні. Причини події з'ясовують.

ВМС США посилили свою присутність у Середземному морі після атаки на Ізраїль 7 жовтня угруповання бойовиків ХАМАСу, що визнано урядом Сполучених Штатів терористичним.

Нагадаємо, в Європейському командуванні збройних сил США — 65 000 постійних військових, які відповідають за операції США в Європі, частині Азії та Близького Сходу, Арктиці та Атлантичному океані.

Раніше командування не повідомляло про долю пілотів, які перебували в літаку 10 листопада.

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