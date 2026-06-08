У Середземному морі вперше помітили білу акулу

Велика біла акула

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У Середземному морі дайвери вперше змогли зняти на відео велику білу акулу під водою. Рідкісну зустріч зафіксували біля узбережжя Італії — хижак підплив до групи водолазів на відстань кількох метрів.

Про це пише Daily Mail.

Велика біла акула

Що відомо про зустріч із хижаком

За словами очевидців, акула завдовжки близько чотирьох метрів спочатку пропливла повз, а потім повернулася назад, зробивши кілька кіл навколо людей.

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Фахівці називають зафільмовані кадри надзвичайно важливими. Попри те, що великі білі акули історично жили в Середземному морі, сьогодні їх вважають рідкісними через різке скорочення популяції. Основною причиною цього є надмірний вилов риби та деградація морських екосистем.

Вчені зазначають, що поява хижака може свідчити про те, що ці акули все ще зрідка повертаються до регіону. Дослідження також показують, що популяція не зникла повністю, але залишається вкрай малою і маловивченою.

Екологи сподіваються, що цей випадок приверне увагу до необхідності захисту рідкісних видів.

«Наші дослідження акул з часом дозволили нам виявити кілька ключових місць поширення видів, які зперебувають під загрозою зникнення, і це спостереження є особливо важливим для підтвердження природоохоронної цінності цієї території», — сказав доктор Карло Каттано, дослідник Сицилійського морського центру зоологічного стаціонару Антона Дорна.

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Як відомо, велика біла акула є одним з найбільших морських хижаків — вона може сягати понад шість метрів у довжину та розвивати значну швидкість під час полювання. Вона зазвичай зустрічається в помірних і субтропічних прибережних водах, особливо на північному сході Тихого океану, в південній Африці та Океанії. Однак результати дослідження свідчать про те, що цей вид зараз блукає морями біля узбережжя Європи.

Раніше на узбережжі Великої Британії зафіксували моторошну картину — сотні мертвих акул винесло на берег. За словами очевидців, узбережжя було всіяне тушами морських хижаків. Ситуація викликала шок і занепокоєння. Причиною масової загибелі могли стати природні фактори або вплив людини. Серед можливих версій: зміни температури води, нестача їжі, забруднення океану або потрапляння акул до рибальських сітей.

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