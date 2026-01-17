ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

У Серпухові під Москвою загорілася електропідстанція: частина міста залишилася без світла

У ніч проти 17 січня в Серпухові Московської області спалахнула електропідстанція, через що частина міста та прилеглі населені пункти залишилися без електропостачання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Блекаут під Москвою

Блекаут під Москвою / © фото з соцмереж

У Серпухові Московської області вночі 17 січня сталася пожежа на електропідстанції, після чого частина міста та найближчих населених пунктів залишилися без електрики.

Як повідомляють місцеві жителі, загоряння зафіксували на підстанції, а кадри з місця події публікують у соцмережах. За даними аналізу відео, оприлюднених очевидцями, йдеться про підстанцію ПС 220 кВ «Ока» №400 у Серпухові.

Також зазначається, що приблизно за 3,5 км від цієї підстанції розташований філіал Військової академії Ракетних військ стратегічного призначення імені Петра Великого.

Місцеві мешканці та ЗМІ повідомляють про відсутність електропостачання в частині Серпухова, зокрема в мікрорайоні Червоний Текстильник та селищі Большевик.

Причини пожежі наразі невідомі. Офіційної інформації щодо інциденту поки немає.

Нагадаємо, що раніше масштабний блекаут стався у Підмосков’ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори і мобільний зв’язок.

Дата публікації
Кількість переглядів
240
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie