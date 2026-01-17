У Серпухові під Москвою загорілася електропідстанція: частина міста залишилася без світла

Блекаут під Москвою / © фото з соцмереж

У Серпухові Московської області вночі 17 січня сталася пожежа на електропідстанції, після чого частина міста та найближчих населених пунктів залишилися без електрики.

Як повідомляють місцеві жителі, загоряння зафіксували на підстанції, а кадри з місця події публікують у соцмережах. За даними аналізу відео, оприлюднених очевидцями, йдеться про підстанцію ПС 220 кВ «Ока» №400 у Серпухові.

Також зазначається, що приблизно за 3,5 км від цієї підстанції розташований філіал Військової академії Ракетних військ стратегічного призначення імені Петра Великого.

Місцеві мешканці та ЗМІ повідомляють про відсутність електропостачання в частині Серпухова, зокрема в мікрорайоні Червоний Текстильник та селищі Большевик.

Причини пожежі наразі невідомі. Офіційної інформації щодо інциденту поки немає.

Нагадаємо, що раніше масштабний блекаут стався у Підмосков’ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори і мобільний зв’язок.