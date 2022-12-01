У сесійній залі літали стільці: в парламенті африканської країни депутати влаштували жорстоку бійку (відео)

Протистояння між опозиційними політиками і партією влади в Сенегалі переросло у сутичку в законодавчому органі.

У четвер, 1 грудня, в парламенті Сенегалу розпочалася жорстока бійка після того, як один із депутатів від опозиції вдарив свою колегу-жінку із правлячої коаліції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Протистояння між опозиційними політиками африканської країни та партією влади зумовлене тим, що президент Сенегалу Макі Салл начебто має намір балотуватися на третій термін 2024 року.

На думку опозиції, таким кроком чинний президент порушить обмеження термінів і обіцянку, яку він давав раніше. Прихильники 60-річного Салла кажуть, що він може знову балотуватися завдяки поправці до конституції.

Депутат від опозиції Массата Самб, виступаючи в парламенті, нагадав, що проти третього терміну президента виступає духовний лідер країни і ті, хто критикує його — ображають священнослужителя.

Депутатка Емі Ндіає Гнібія із правлячої коаліції посміялася над таким зауваженням. Опозиціонер не стерпів та, підійшовши до колеги, дав їй потиличника. Це стало початком бійки серед інших депутатів. Сама Гнібія жбурнула в Самба стільцем, після чого інший чоловік повалив її на землю.

Засідання парламенту довелося перервати, оскільки політики почали обмінюватися ударами, звинуваченнями та образами.

Кадри бійки широко поширилися в соціальних мережах і викликали дискусію про насильство над жінками.

Une députée frappée à l’assemblée nationale ! La honte, la honte, la honte pic.twitter.com/BzEZg5QtbG — Papa Alioune Sarr (@papaaliounesar4) December 1, 2022

Нагадаємо, раніше в Екваторіальній Гвінеї 80-річний Теодоро Обіанг Нгуема вшосте був переобраний президентом, встановивши світовий рекорд за тривалістю перебування на посаді.

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