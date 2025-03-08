Суд звільнив з-під варти президента Південної Кореї, який оголосив надзвичайний стан

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, якому оголосили імпічмент через воєнний стан, звільнений з-під варти рішенням суду в Сеулі. Йому дозволили залишити арешт для участі в судовому процесі.

Про це пише агенція Associated Press.

"Вийшовши з центру ув’язнення неподалік Сеула, Юн помахав рукою, стиснув кулаки та низько вклонився своїм прихильникам, які скандували його ім’я та розмахували прапорами Південної Кореї та США. Юн сів у чорний фургон, що прямував до його президентської резиденції в Сеулі", - йдеться у повідомленні.

У заяві, поширеній його адвокатами, Юн сказав, що він «цінує мужність і рішення Центрального окружного суду Сеула виправити незаконність», явно натякаючи на юридичні суперечки щодо його арешту. Він також подякував своїм прихильникам і закликав тих, хто оголосив голодування проти його імпічменту, припинити його.

Його було заарештовано та звинувачено прокурорами у січні через його указ про воєнний стан від 3 грудня, який занурив країну у глибоку політичну кризу. Національна асамблея, контрольована ліберальною опозицією, окремо проголосувала за його імпічмент, що призвело до його відсторонення від посади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Юн Сук Йоля усунули від влади через спробу оголосити воєнний стан у Південній Кореї без жодного узгодження та обґрунтування, окрім бажання придушити опозицію, яка після останніх виборів, об'єднавшись, отримала більшість у парламенті. Відправити його у відставку вдалося лише з другої спроби, а вже за кілька днів імпічмент оголосили його наступнику Хан Док Су за відмову призначати суддів до Конституційного суду, що сприймалося як спроба допомогти Юну уникнути арешту. Тепер поліція, якій після конфлікту з президентською охороною передали запит на арешт Юн Сук Йоля, заявляє, що поки що не виконуватиме його.

Читайте також: