У Севастополі лунають потужні вибухи: росіяни заявили про масовану атаку БпЛА
У Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму, ввечері 22 грудня лунають потужні вибухи.
Росіяни 22 грудня заявили про масовану атаку на Севастополь у Криму. Пролунало близько 6 вибухів за 15 хвилин.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Що відомо про атаку
Мешканців регіону закликають перебувати у безпечних місцях через наліт дронів.
«У Севастополі дуже гучно», — зазначається у повідомленнях.
Потужний вибух чули й у центрі Севастополя. згодом в усіх районах міста оголошена загроза удару безпілотниками.
Як зазначають росіяни, сили ППО та Чорноморського флоту продовжують «відбивати атаку ЗСУ».
За даними росіян, вже «збито 8 повітряних цілей». Мовляв, вони ліквідовані над морем та різними районами міста.
«Літають ударні безпілотники. Усім знаходиться вдома! Надворі небезпечно!», — пишуть у пабліках.
Є інформація про падіння уламків від збитого БПЛА у районі вулиці Хрустальова.
«Ніхто з людей не постраждав», — заявили російські пабліки.