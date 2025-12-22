ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
795
Час на прочитання
1 хв

У Севастополі лунають потужні вибухи: росіяни заявили про масовану атаку БпЛА

У Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму, ввечері 22 грудня лунають потужні вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибухи у Криму

Вибухи у Криму / © Фото з відкритих джерел

Росіяни 22 грудня заявили про масовану атаку на Севастополь у Криму. Пролунало близько 6 вибухів за 15 хвилин.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Що відомо про атаку

Мешканців регіону закликають перебувати у безпечних місцях через наліт дронів.

«У Севастополі дуже гучно», — зазначається у повідомленнях.

Потужний вибух чули й у центрі Севастополя. згодом в усіх районах міста оголошена загроза удару безпілотниками.

Як зазначають росіяни, сили ППО та Чорноморського флоту продовжують «відбивати атаку ЗСУ».

За даними росіян, вже «збито 8 повітряних цілей». Мовляв, вони ліквідовані над морем та різними районами міста.

«Літають ударні безпілотники. Усім знаходиться вдома! Надворі небезпечно!», — пишуть у пабліках.

Є інформація про падіння уламків від збитого БПЛА у районі вулиці Хрустальова.

«Ніхто з людей не постраждав», — заявили російські пабліки.

Дата публікації
Кількість переглядів
795
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie