У Севастополі лунають потужні вибухи: окупанти перекрили Кримський міст

У тимчасово окупованому Севастополі лунають вибухи. Після цього окупанти перекрили рух на Кримському мосту

Про це повідомляють кримські пабліки.

Додамо, що перед цим у місті оголошувалася повітряна тривога.

Телеграм-канал "Крым Реалии" пише про вибухи у центрі Севастополя та чорний дим над містом. Потім додали, що у Криму перекрито рух транспорту Керченським мостом.

"Зазвичай це пов'язано з ракетними чи дроновими атаками", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у пабліках місцеві пишуть про три сильних вибухи, а також дим у районі Севастопольської бухти.

Окупаційна "влада" традиційно заявили про атаку України та роботу ППО. "Губернатор" Севастополя Михайло Розвожаєв волає про "відбиття повітряної атаки". За його інформацією, сили ППО вже збили повітряну мету над акваторією.

Нагадаємо, голова розвідки Кирило Буданов розповів про рейди ЗСУ в Криму.

Провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.