У ще одній країні Європи з’явилися невідомі дрони над секретними об’єктами

Дрон. Ілюстративне зображення / © Pixabay

У Чехії зафіксували випадки появи невідомих безпілотників біля стратегічних, зокрема військових об’єктів.

Про це повідомляє видання Echo24.cz з посиланням на речницю Генштабу збройних сил країни Зденку Собарні Кошванцову.

За її словами, армія фіксує дрони над чеською інфраструктурою.

«Особливо над нашими військовими об’єктами. Однак їхній список є секретною інформацією», — сказала речниця.

Вона додала, що чеська армія постійно обмінюється інформацією про загрози з партнерами по НАТО, але навіть ця інформація є секретною.

Кошванцова додала, що чеська армія готова виявляти та ідентифікувати дрони, а також виводити їх з ладу.

«Або у формі нелетального — електромагнітні перешкоди, так зване глушіння, або летального — нейтралізації кінетичною силою. Вибір форми розгортання сил також пов’язаний з можливими ризиками побічних (супутніх) збитків», — уточнила вона.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Гана Мала заявила, що чеська влада співпрацює з іноземними партнерами та обмінюється інформацією, щоб допомогти підвищити стійкість до цих інцидентів.

«Чеська Республіка має встановлену систему захисту повітряного простору, яка забезпечується чеською армією та реагуватиме адекватно залежно від загрози. Чеська поліція та військова поліція також уповноважені втручатися проти дронів, і реагування також відповідатиме типу та характеру загрози», — сказала Мала.

Про інциденти з невідомими дронами над об’єктами критичної інфраструктури повідомляли останніми тижнями низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Норвегія та Бельгія.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив припущення, що Росія може стояти за серією польотів безпілотників над територією країни.

Нагадаємо, уряд Німеччини впровадив термінові зміни до законодавства, дозволивши поліції збивати небезпечні безпілотники.