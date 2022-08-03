У школах Польщі запровадять обов'язкові уроки стрільби: деталі

У Польщі для шкіл готують нововведення, яке почне діяти вже від цього навчального року.

У Польщі вирішили змінити базову навчальну програму для шкіл та запровадити уроки безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки Польщі.

Для польських школярів запровадять обов'язкові уроки стрільби. Школярів будуть вчити стріляти з кульової, пневматичної зброї та копій стрілецької зброї. Для цього навчальні заклади повинні мати віртуальні чи лазерні тири.

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Крім того, школярів навчатимуть проведенню рятувальних робіт у міських умовах.

Вказується, що школи, які вже мають тири та зброю, повинні запровадити нововведення вже від 1 вересня. Заклади, які поки не мають необхідних умов, розпочнуть проводити нові уроки від наступного навчального року.

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