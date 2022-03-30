У школах в Росії закінчується папір: йому знайшли заміну (фото)

У школах в Росії закінчується папір: йому знайшли заміну (фото)

Офісний папір тепер в дефіциті.

В одній із московських шкіл почали друкувати роздатковий матеріал для учнів на листах зошитів через дефіцит офісного паперу.

Відповідне фото опублікували в російському Telegram-каналі.

"Усе через економію офісного паперу, який тепер у дефіциті в деяких навчальних закладах", - йдеться під знімком.

Зазначимо, що у РФ, де вже відчувають дефіцит деяких товарів та продуктів через санкції за варварський напад на Україну, вирішили відродити традицію організації городів у сільських школах, щоб забезпечувати овочами шкільні їдальні. Саджати городи зобов'яжуть школярів.

Фото: "Осторожно, новости"

Читайте також: