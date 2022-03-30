У школах в Росії закінчується папір: йому знайшли заміну (фото)

Офісний папір тепер в дефіциті.
В одній із московських шкіл почали друкувати роздатковий матеріал для учнів на листах зошитів через дефіцит офісного паперу.
Відповідне фото опублікували в російському Telegram-каналі.
"Усе через економію офісного паперу, який тепер у дефіциті в деяких навчальних закладах", - йдеться під знімком.
Зазначимо, що у РФ, де вже відчувають дефіцит деяких товарів та продуктів через санкції за варварський напад на Україну, вирішили відродити традицію організації городів у сільських школах, щоб забезпечувати овочами шкільні їдальні. Саджати городи зобов'яжуть школярів.
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