У школах однієї з країн ЄС вивчатимуть українську мову як другу іноземну

Школа / © Pexels

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Польща підтримує ініціативу про запровадження української мови як другої іноземної у школах. Це питання обговорили польські та українські представники під час зустрічі у Варшаві.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«Польська сторона підтримує викладання української мови в польських школах як другої іноземної», — вказано в заяві Міносвіти.

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Так, згідно з законом, школи Польщі можуть запроваджувати викладання української мови за таких умов:

за ініціативи батьків, які можуть написати відповідне звернення до адміністрації школи;

якщо є вчитель української мови, якого можна працевлаштувати, а також сформована група учнів;

за погодженням із директором школи та за згодою керівного органу.

Під час зустрічі представники Польщі також повідомили, що розглянуть можливість занесення української мови до переліку мов, які можна обрати для складання іспиту «восьмикласника». Це обов’язковий іспит для переходу на наступний рівень середньої освіти.

У Міносвіти зауважили, що у польських школах вже діє низка інших форм підтримки, якими можуть скористатися українські учні. Йдеться про додаткові безплатні заняття з польської мови, з певного предмета; навчання на підготовчому відділенні; допомога асистента вчителя, який знає мову країни походження та допомога міжкультурного асистента.

Нагадаємо, українських дітей віком до 13 років можуть не пустити до Польщі, якщо у батьків змінився статус легального перебування на території країни ЄС, і якщо немає доступу до електронних документів Diia.pl.

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До слова, згідно з результатами соціологічного дослідження, опублікованого польською редакцією Business Insider, більшість українців, які наразі живуть у Польщі, не планують залишатися там назавжди. Охочих залишитися в цій країні надовго — лише 14%.