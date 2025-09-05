У школах Польщі перевірятимуть рюкзаки школярів: яка причина

Реклама

У школах Польщі співробітники санітарної інспекції почали перевіряти рюкзаки школярів.

Про це повідомляє інформаційний портал Іn Рoland.

Співробітники інспекції зважуватимуть шкільні портфелі. Така кампанія спрямована на покращення здоров’я дітей.

Реклама

Зазначається, що занадто важкий рюкзак може спричинити погану поставу у дитини, біль у спині та перевантаження. Тому вчителів і батьків будуть вчити правильному наповненню шкільних рюкзаків.

Польські експерти попереджають, що занадто важкі рюкзаки та шкільні сумки є одним із найбільших джерел проблем зі спиною у дітей. Важкий шкільний рюкзак без належної підтримки швидко починає напружувати м’язи та призводить до проблем з поставою. Батькам рекомендують звернути увагу на кілька речей: легка конструкція, жорстка спинка, широкі регульовані ремені, додаткові стабілізуючі застібки та світловідбиваючі елементи.

Вага рюкзака — вона не повинна перевищувати 10-15% від маси тіла дитини.

Раніше ми писали, що в Іспанії вчителі в шоці від учнів з України.