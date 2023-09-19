11-річного хлопчика у школі зґвалтував однокласник: реакція педагогів шокує

У Швеції в одній із шкіл однокласник зґвалтував 11-річного хлопчика, оскільки кривдник неповнолітній, то його ніяк не покарали, а в навчальному закладі хочуть, щоб діти і надалі навчались разом.

Про це пише Aftonbladet.

У лютому до матері Оскара (ім'я хлопчика змінено) зателефонував учитель. Він повідомив їй, що її син став жертвою нападу однокласника напередодні на перерві. Все це сталося на шкільному подвір'ї.

Заява про зґвалтування надійшла до поліції через три дні. Оскільки підозрюваному не виповнилося 15 років, він не постане перед судом. Справу передали соціальним службам. Але, незважаючи на це, школа вважає, що хлопчики повинні навчатися в одному класі.

Як зізнається мати хлопчика, у її сина спостерігаються симптоми посттравматичного стресового розладу, нічні кошмари і панічні атаки. Підозрюваного хлопчика відсторонили від занять, але через два тижні він повернувся до школи. Матері Оскара про це не повідомили - натомість засмучений син сказав їй, що його кривдник повернувся до класу.

Мати дитини розповідає, що у навчальному закладі також погрожують повідомити соціальні служби про нехтування обов'язковим шкільним навчанням. Це пов'язано з тим, що потерпілий почав прогулювати уроки. Його мати пояснює, що поки син не ходив до школи під час літніх канікул, його поведінка покращилася. У серпні, з початком семестру, вона знову погіршилася. Вона звернулася до школи з проханням перевести кривдника до іншого класу. Натомість Оскару дозволили приходити до школи на дві години і сидіти в окремій кімнаті. Мати завжди супроводжує його, оскільки боїться за безпеку сина.

Батьки дитини також думали про переведення сина. Інша школа розташована за кілька годин їзди від дому. Як пояснила мати дитини в інтерв'ю "Aftonbladet", вони відмовилися від цієї ідеї. По-перше, через брак грошей на бензин, а по-друге, через те, що їхній син дуже любить своїх друзів. Мати хлопчика каже, що він не повинен бути тим, кого змушують змінювати навчальний заклад.

У школі та місцевих органах ситуацію коментувати відмовились.

Нагадаємо, у Києві до 14 років позбавлення волі засуджено зловмисника за сексуальне насильство над малолітнім хлопчиком.

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