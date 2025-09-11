У школі сталася чергова стрілянина: є поранені

В американській школі сталася стрілянина / © Associated Press

У США щонайменше троє неповнолітніх дістали вогнепальні поранення. Це сталося внаслідок стрілянини в Evergreen High School у місті Евергін (штат Колорадо).

Про це повідомляє CNN.

За даними правоохоронців, перший дзвінок на лінію 911 з повідомленням про стрілянину надійшов о 12:24 за місцевим часом. Стрілянина сталася на території школи, проте поки невідомо, чи інцидент відбувся всередині будівлі, чи зовні.

«Троє неповнолітніх з вогнепальними пораненнями перебувають на лікуванні в найближчій лікарні Святого Антонія, і влада не передбачає появи нових потерпілих», — сказав директор лікарні Кевін Каллінан.

Поліція перевіряє, чи стрілець діяв самостійно, чи нападників було кілька. Тим часом понад 100 співробітників правоохоронних органів прочісують школу «клас за класом».

Нагадаємо, в Шаргороді Вінницької області 10 вересня сталася трагедія: у місті вбили двох учнів місцевого ліцею. За попередніми даними, 23-річний колишній учитель навчального закладу напав на підлітків і завдав їм смертельних поранень.