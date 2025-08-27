ТСН у соціальних мережах

У школі сталася стрілянина: є загиблі, до 20 поранених (фото)

Під час католицької меси зловмисник відкрив вогонь.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Стрілянина у США

Стрілянина у США / © Associated Press

В американському місті Міннеаполіс (штат Міннесота) у католицькій школі 27 серпня сталася стрілянина, під час якої загинули дві особи та близько двадцяти отримали поранення.

Про це пише ABC News та BBC.

За даними ABC News, підозрюваний у стрілянині помер від самостійного вогнепального поранення. Наразі підтверджено загибель двох осіб, а ще до 20 отримали поранення, з яких 10 перебувають у критичному стані.

На інцидент відреагував президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social: «Мене повністю поінформували про трагічну стрілянину в Міннеаполісі, штат Міннесота. ФБР вже на місці події, і Білий дім продовжує стежити за ситуацією».

У місті Міннеаполіс сталась стрілянина / © Associated Press

У місті Міннеаполіс сталась стрілянина / © Associated Press

За даними BBC, стрілянина сталася під час католицької шкільної меси. У школі навчаються діти від дошкільного віку до восьмого класу. На місці працюють представники державних органів та агенти ФБР. Поліція планує провести пресконференцію з детальним звітом.

У місті Міннеаполіс сталась стрілянина / © Associated Press

У місті Міннеаполіс сталась стрілянина / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в місті Еребру, приблизно за 200 км на захід від столиці Стокгольма сталась стрілянина у школі для дорослих «Рисберзька», яка розташована на території одного кампусу разом з дитячими школами. Внаслідок нападу на школу для дорослих п’ятеро людей дістали вогнепальні поранення.

