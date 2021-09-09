У школі в Ізраїлі коронавірус підтвердили у невакцинованого вчителя і 20 його учнів

У школі в Ізраїлі коронавірус підтвердили у невакцинованого вчителя і 20 його учнів

Школярів перевірили після того, як у їхнього вчителя підтвердили коронавірус.

В ізраїльскому місті Петах-Тіква 20 учнів початкової школи отримали позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє Maariv.

Зазначається, що дітей перевірили після того, як коронавірус підтвердили у невакцинованого вчителя. Водночас поки невідомо, хто першим заразився інфекцією і чи міг педагог спровокувати спалах захворювання.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі від усіх громадян старше трьох років вимагають довідку про COVID-вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус для відвідування ресторанів, кафе, музеїв, бібліотек, тренажерних залів і басейнів.

Ізраїль першим у світі почав робити своїм громадянам третє щеплення від коронавірусу. У серпні ізраїльський уряд дозволив ревакцинацію всім громадянам від 40 років.

Нещодавно г лава відділу по боротьбі з коронавірусом в Ізраїлі Салман Зарка закликав жителів країни підготуватися до введення четвертої дози вакцини від COVID-19.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни відмовитися від ревакцинації від COVID-19 до 2022 року через брак вакцин в усьому світі.

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