Поліція на місці інциденту

В Амстердамі у єврейській школі прогримів вибух. Пані мер міста Фемке Халсема назвала це «цілеспрямованою атакою проти єврейської громади».

Про це пише Reuters.

За її даними, інцидент стався рано вранці та спричинив незначні пошкодження, постраждалих немає.

Вибух стався у престижному житловому районі на півдні Амстердама.

Фемке Халсема назвала напад «підлим актом агресії проти єврейської громади» і додала, що євреї в місті дедалі частіше стикаються з антисемітизмом, що є неприпустимим.

