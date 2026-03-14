У школі зрання прогримів вибух — перші деталі

Повідомлень про постраждалих немає, але будівлі було завдано шкоди.

Анастасія Павленко
Поліція на місці інциденту / © Associated Press

В Амстердамі у єврейській школі прогримів вибух. Пані мер міста Фемке Халсема назвала це «цілеспрямованою атакою проти єврейської громади».

Про це пише Reuters.

За її даними, інцидент стався рано вранці та спричинив незначні пошкодження, постраждалих немає.

Вибух стався у престижному житловому районі на півдні Амстердама.

Фемке Халсема назвала напад «підлим актом агресії проти єврейської громади» і додала, що євреї в місті дедалі частіше стикаються з антисемітизмом, що є неприпустимим.

Нагадаємо, поліція Канади затримала підозрювану 18-річну Джессі Ван Рутселаар, яка вчинила масовану стрілянині 10 лютого в середній школі в Тамблер-Рідж. Як з’ясувалося, у неї — проблемами з психічним здоровʼям.

Наступна публікація

