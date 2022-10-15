У Шольца порівняли танки Leopard 2 для України з ракетами "Фау-2" нацистів та отримали відповідь Бундестагу: деталі

Керівник адміністрації Шольца порівняв танки Leopard з ракетами "Фау-2" нацистів. В уряді Німеччини вже встигли розкритикувати цю заяву.

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман розкритикувала висловлювання керівника адміністрації канцлера Німеччини Вольфганга Шмідта, який порівняв танки Leopard 2 з нацистськими ракетами "Фау-2" в контексті передачі техніки Україні.

Про це пише німецький портал Spiegel.

"Я хотіла б запропонувати Вольфгангу Шмідту колегіальне знайомство зі зброєю. Тоді він швидко зрозуміє, що порівняння з нацистською зброєю не тільки абсолютно недоречно, але і просто невірно", – заявила Штрак-Циммерман.

На заході в Берліні Шмідт відстоював позицію уряду не відправляти танки Україні для боротьби проти РФ. Він заявив, що на Leopard 2 зараз сподіваються так само, як нацисти на ракету "Фау-2" в минулому столітті.

"Іноді я схильний називати це V2-синдромом у німців, що існує чудо-зброя, яка, як за помахом чарівної палички, робить все можливе. А тепер Leopard 2 — це чудо-зброя, яка покладе край війні", – заявив Шмідт.

Зазначимо, що у нацистській термінології V2 означає Vergeltungswaffe 2. Дослівно це перекладається як "зброя відплати". Нацистська Німеччина багато разів застосовувала його проти цивільних цілей.

Що відомо про військову допомогу від Німеччини

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт 8 жовтня анонсувала надання Україні загалом 100 танків із Греції та Словаччини, а також системи ППО IRIS-T.

Вже 11 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Німеччина передала Україні IRIS-T. Він додав, що американські ЗРК середньої дальності NASAMS "вже їдуть".

ЗРК IRIS-T має дуже потужні характеристики, зауважили в Повітряних силах ЗСУ. Комплекс має хороші радар та ракети.