У Шотландії літак Ryanair зіткнувся з паливною машиною перед зльотом (фото)
Через ситуацію, яка відбулась, літак визнали непридатним для подальшого польоту.
В аеропорту столиці Шотландії вранці пасажирський літак лоукостера Ryanair під час підготовки до вильоту зіткнувся з паливним спецтранспортом.
Про це повідомляє видання The Sun.
Інцидент стався вранці 22 грудня, коли літак із пасажирами на борту почав рух у напрямку злітно-посадкової смуги. Рейс мав прямувати до португальського міста Фару. У цей момент повітряне судно зіткнулося з паливною машиною, яка перебувала на пероні.
На місце події негайно викликали рятувальників та пожежні служби. За даними шотландської пожежно-рятувальної служби, йдеться саме про зіткнення літака з наземним паливним транспортом. Загрози займання або вибуху не було.
Пасажири розповідають, що ситуація мала загрозливий вигляд, хоча швидкість руху літака була невеликою. Після інциденту екіпаж оголосив евакуацію, а рейс скасували — літак визнали непридатним для подальшого польоту.
В аеропорту Единбурга підтвердили факт інциденту, однак запевнили, що він не вплинув на загальну роботу летовища. Польоти інших рейсів тривали у штатному режимі.
Причини зіткнення наразі з’ясовують. Авіакомпанія Ryanair офіційних коментарів щодо інциденту поки не надала.
