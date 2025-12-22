ТСН у соціальних мережах

Світ
225
1 хв

У Шотландії літак Ryanair зіткнувся з паливною машиною перед зльотом (фото)

Через ситуацію, яка відбулась, літак визнали непридатним для подальшого польоту.

Наталія Магдик
Стуація на злітній смузі

Стуація на злітній смузі / © The Sun

В аеропорту столиці Шотландії вранці пасажирський літак лоукостера Ryanair під час підготовки до вильоту зіткнувся з паливним спецтранспортом.

Про це повідомляє видання The Sun.

Інцидент стався вранці 22 грудня, коли літак із пасажирами на борту почав рух у напрямку злітно-посадкової смуги. Рейс мав прямувати до португальського міста Фару. У цей момент повітряне судно зіткнулося з паливною машиною, яка перебувала на пероні.

На місце події негайно викликали рятувальників та пожежні служби. За даними шотландської пожежно-рятувальної служби, йдеться саме про зіткнення літака з наземним паливним транспортом. Загрози займання або вибуху не було.

Пасажири розповідають, що ситуація мала загрозливий вигляд, хоча швидкість руху літака була невеликою. Після інциденту екіпаж оголосив евакуацію, а рейс скасували — літак визнали непридатним для подальшого польоту.

/ © The Sun

© The Sun

/ © The Sun

© The Sun

/ © The Sun

© The Sun

В аеропорту Единбурга підтвердили факт інциденту, однак запевнили, що він не вплинув на загальну роботу летовища. Польоти інших рейсів тривали у штатному режимі.

Причини зіткнення наразі з’ясовують. Авіакомпанія Ryanair офіційних коментарів щодо інциденту поки не надала.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в аеропорту Оріо-аль-Серіо в Бергамо чоловіка затягнуло до двигуна літака.

225
