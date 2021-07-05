У Шотландії наречений помер на весіллі за кілька хвилин до укладення шлюбу

За вісім днів до шлюбу медики поставили чоловікові страшний діагноз.
Наречений з шотландського міста Стівенстон помер біля вівтаря за кілька хвилин до укладення шлюбу з коханою.
Про це повідомляє видання Daily Record.
За вісім днів до смерті лікарі діагностували у 57-річного Пола Уїнна рак підшлункової залози з метастазами в печінці і легенях. За даними медиків, чоловікові залишалося жити від шести тижнів до двох місяців.
Тоді Пол і його 38-річна кохана Елісон вирішили зіграти весілля. Пол і Елісон були разом 21 рік, і за цей час в парі народилося п'ятеро дітей.
В день весілля старший син чоловіка, 20-річний Сенді, вів матір до вівтаря, коли вона помітила, що з Полом щось не так.
"Він ніби обм'як в кріслі. Я кілька разів крикнула його ім'я, поки йшла до вівтаря, але він ніяк не реагував", - розповіла наречена.
У цей момент стало зрозуміло, що чоловік втратив свідомість.
Гості викликали "швидку допомогу", але врятувати нареченого не вдалося. Пол помер на місці.
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