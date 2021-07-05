У Шотландії наречений помер на весіллі за кілька хвилин до укладення шлюбу

У Шотландії наречений помер на весіллі за кілька хвилин до укладення шлюбу

За вісім днів до шлюбу медики поставили чоловікові страшний діагноз.

Наречений з шотландського міста Стівенстон помер біля вівтаря за кілька хвилин до укладення шлюбу з коханою.

Про це повідомляє видання Daily Record.

За вісім днів до смерті лікарі діагностували у 57-річного Пола Уїнна рак підшлункової залози з метастазами в печінці і легенях. За даними медиків, чоловікові залишалося жити від шести тижнів до двох місяців.

Тоді Пол і його 38-річна кохана Елісон вирішили зіграти весілля. Пол і Елісон були разом 21 рік, і за цей час в парі народилося п'ятеро дітей.

В день весілля старший син чоловіка, 20-річний Сенді, вів матір до вівтаря, коли вона помітила, що з Полом щось не так.

"Він ніби обм'як в кріслі. Я кілька разів крикнула його ім'я, поки йшла до вівтаря, але він ніяк не реагував", - розповіла наречена.

У цей момент стало зрозуміло, що чоловік втратив свідомість.

Гості викликали "швидку допомогу", але врятувати нареченого не вдалося. Пол помер на місці.

Нагадаємо, у Великій Британії молода жінка Лора придбала сукню у секондхенді для свого весілля. Приміряючи наряд, вона натрапила на цікаву записку.

Новини світу: в Італії під час весілля загинув 3-річний син українського священника





Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання