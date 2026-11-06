У Шотландії продають “космічний корабель”: скільки коштує незвичайний будинок

У Шотландії продають незвичайний туристичний комплекс / © Фото з відкритих джерел

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Незвичайний будинок, схожий на космічний корабель із науково-фантастичного фільму, розташований на віддаленому півострові Морверн у Шотландії. Срібляста конструкція з ілюмінаторами та величезними панорамними вікнами стоїть на металевих опорах і відкриває краєвид на протоку Малла та навколишні гори.

Про це пише Daily Mail.

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Скільки коштує незвичайний будинок AirShip 002

Футуристичне помешкання AirShip 002 створили архітектор Родерік Джеймс та дизайнерка Аманда Маркхем. Це компактна алюмінієва капсула, піднята над землею на металевих опорах. Її найбільш впізнавана особливість — великі вікна незвичайної форми, які автори називають «вікнами-бабками».

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Усередині облаштовано спальне місце для двох, мінікухню, вітальню, душову кімнату та дров’яну піч. Попри незвичайний вигляд, будинок має все необхідне для комфортного відпочинку.

Помешкання давно здають через Airbnb. Воно отримало оцінку 4,94 із 5 зірок на підставі понад 500 відгуків і входить до 10% найкращих об’єктів платформи за рейтингами, відгуками та надійністю.

Тепер нерухомість виставили на продаж за 650 тисяч фунтів стерлінгів. Спочатку власники хотіли отримати за комплекс понад 750 тисяч фунтів, але згодом знизили ціну на 100 тисяч. Актуальну пропозицію оприлюднила агенція Savills.

Що ще входить до продажу

Покупець отримає не лише AirShip 002, а й два інші незвичайні туристичні помешкання — The PilotHouse та The Captain’s Cabin. Увесь комплекс розташований на ділянці площею понад 4 акри з панорамними краєвидами на острів Малл, містечко Тоберморі та півострів Арднамурхан.

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The PilotHouse — це двоповерхова еліптична споруда. Її вітальню підняли над землею, щоб звідти відкривався кращий краєвид на море, а на нижньому рівні облаштували спальню, кабінет і душову. Зовні є балкон із видом на Тоберморі.

The Captain’s Cabin нагадує будиночок капітана корабля. Усередині є вітальня-салон, компактна кухня та спальня на двох, а на даху облаштовано приватну оглядову терасу. Для комфорту гостей передбачені підігрів підлоги, потрійне скління та використання відновлюваної електроенергії.

До пакета також входить The Old Chapel — традиційніший двокімнатний будинок, який можна використовувати як житло для власника або керівника туристичного бізнесу. Покупець отримає паркувальні місця, майстерні, господарські приміщення та складські будівлі.

За даними агенції нерухомості, комплекс уже має налагоджений туристичний бізнес, який протягом останніх чотирьох років забезпечував приблизно 100 тисяч фунтів річного обороту. Незвичайні будиночки також з’являлися в телевізійних програмах про відпочинок у Шотландії та привертали увагу туристів з різних країн.

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Незвичайні будинки та помешкання для туристів — останні новини

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У Великій Британії колишню стайню переобладнали на незвичайний мініготель із сусідом-поні. Господарі облаштували спеціальні дверцята, через які гості можуть спостерігати за мініатюрним шотландським поні Безілом просто зі своєї кімнати.

А в Оксфорді вікторіанський громадський туалет перетворили на бутик-готель The Netty. Приміщення, яке відкрилося ще 1895 року, після реконструкції отримало двоспальний номер із душовою та мінібаром, водночас зберігши частину своєї незвичайної історії.

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